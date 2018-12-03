Рогозин назвал дату нового полета экипажа аварийного «Союза» на МКС

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил что следующий пилотируемый полет на МКС состоится 1 марта 2019 года, передает РИА «Новости».

По его словам, в экипаж войдут Алексей Овчинин и Ник Хейг, которые были на борту аварийного «Союза» 11 октября.

«Мы приняли решение, что следующий пилотируемый пуск будет совершен 1 марта 2019 года, в состав экипажа войдут космонавт Овчинин и астронавт Хейг, а также госпожа Кристина Кох», — сказал Рогозин.

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Рогозин подчеркнул, что рад успешному прибытию на МКС экипажа после запуска 3 декабря.

Ранее глава NASA прокомментировал первый после аварии запуск «Союза».