Глава ВОЗ предупредил об опасностях генной инженерии

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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейсус назвал редактирование генома серьезным и предупредил о его «непреднамеренных последствиях», передает Reuters.

Ранее китайский ученый Хе Цзянькуй заявил о рождении первых в мире детей с исправленной ДНК.

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«Редактирование генома может повлечь непреднамеренные последствия, это неизведанное поле, и ее нужно воспринимать всерьез», — сказал Гебрейсус.

Он также заявил о намерении ВОЗ созывать экспертов по генной модификации для того, чтобы оценить ее этический, общественный аспекты, а также вопросы безопасности перед тем, как какие-либо манипуляции с геномом будут проведены.

После заявления Цзянькуя о рождении генно-модифицированных близнецов правительство Китая запретило редактировать геном эмбрионов. Подробнее об эксперименте Цзянькуя читайте в заметке «Газеты.ru».