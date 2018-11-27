Жители Москвы увидят два звездопада

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Жители Москвы 14 и 22 декабря смогут увидеть метеорные потоки. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Метеоритный поток Геминиды в ночь с 13 на 14 декабря станет одним из наиболее зрелищных в 2018 году. В небе будут вспыхивать до 120 падающих звезд в час.

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В свою очередь, пик метеорного потока Урсиды можно будет наблюдать в ночь с 21 на 22 декабря, москвичи смогут увидеть до 10 небесных тел в час.

«Если наблюдать за звездопадом во время его пика, то специальное оборудование не потребуется, он будет виден невооруженным глазом», — рассказали в пресс-службе Московского планетария.

Отмечается, что увидеть звездопады может помешать только большая облачность, но, по прогнозам метеорологов, ожидается ясная погода.

Осенний звездопад можно было увидеть в ночь на 22 октября.