Чернокожая астронавтка NASA не поняла, почему ее не взяли на МКС

Астронавт NASA Джанетт Эппс, которую в начале 2018 года решением NASA заменили на Серин Ауньон-Ченселлор перед полетом на МКС, заявила, что до сих пор не понимает, с чем было связано это решение. Такое заявление она сделала в Центре стратегических и международных исследований (Вашингтон), передает SpaceNews.

Ранее Эппс прошла полную подготовку к полету, в том числе в Звездном городке в России, где учила русский язык, и должна была стать первой афроамериканкой в составе длительной экспедиции на Международной космической станции. По ее словам, спустя девять месяцев она так и не знает причину отказа в полете, и лишь уверена, что она не связана с медицинскими аспектами.

«Я действительно не нашла достаточно информации позднее, и мы по-прежнему пытаемся выяснить, что будет происходить в будущем, — сказала она. При этом она опровергла появившиеся ранее слухи, что запускать в космос ее не хотела российская сторона. «Моя работа с русскими всегда была дружеской, очень теплой на протяжении всей тренировки. Я не могу сказать ничего отрицательного по поводу тренировок там. Поэтому я не стала бы говорить, что русские имеют к этому отношение», — добавила Эппс.