С Плесецка запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом

Боевой расчет Космических войск ВКС осуществил пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом с космодрома Плесецк, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Уточняется, что все предстартовые операции и старт РКН «Союз-2.1б» прошли в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что старты ракет «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Глонасс-М» 3 ноября и ракеты «Союз-ФГ» с грузовым кораблем «Прогресс МС-10», которые были запланированы на 18 ноября могут не состояться из-за проблем со страховкой гражданской ответственности.