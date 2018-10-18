Источник: установлены виновные в повреждении ракеты «Союз-ФГ»

По словам источника на космодроме Байконур, члены комиссии Роскосмоса и следственные органы установили возможных виновных в повреждении датчика ракеты-носителя «Союз-ФГ», которое могло стать причиной аварии 11 октября, передает РИА «Новости».

«С виной конкретных сотрудников разбираются. Виноват не только тот, кто что-то непосредственно сделал не так, а также и его руководитель, и контролеры — их задача была не допустить неправильных действий», — сказал источник.

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Отмечается, что фамилии сборщиков содержатся в бортовых журналах, которые ранее изъяли представители следствия.

Ранее Роскосмос назвал слухами версию о повреждении «Союза» во время сборки.