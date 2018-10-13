Источник раскрыл судьбу обломков «Союза» после аварии

По словам источника в ракетно-космической отрасли, обломки ракеты «Союз-ФГ», найденные после аварии на старте с космодрома Байконур 11 октября, будут выложены по контуру ракеты с целью изучения специалистами в одном из залов завода-изготовителя, передает РИА «Новости».

«Обломки первой и второй ступени ракеты найдены. Блоки первой ступени хорошо сохранились для анализа материальной части. После доставки в РКЦ «Прогресс» их выложат по контуру ракеты, так как это делается при расследовании авиакатастроф — там обломки также выкладываются в контур самолета», — рассказал источник.

По его словам, расследование не должно занять много времени ранее сообщалось о создании подкомиссии для рассмотрения возможности консервации Международной космической станции.