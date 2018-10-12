В Роскосмосе сообщили, когда ждать результатов расследования аварии «Союза»

__is_photorep_included12017209: 1

Исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев рассказал, когда ждать результатов расследования произошедшей с «Союзом» аварии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Крикалева, на территории Казахстана обнаружены первые элементы конструкции. Они будут использованы для анализа произошедшего.

Реклама

«Комиссия начала работу вчера, к 20-м числам октября должны быть получены результаты», — сказал Крикалев.

Он добавил, что по результатам расследования будут приняты меры и возобновлены полеты.

Ранее «Ъ» выяснил возможные причины аварии «Союза».