Рогозин рассказал об аварии «Союза МС-10»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что сам факт аварии на ракете-носителе «Союз-ФГ» является плохой новостью. Об этом сообщает RT.

По его словам, данный инцидент потребует «самого тщательного» расследования.

Он также добавил, что госкомиссия приступила к выяснению причин аварии.

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Рогозин подчеркнул, что система аварийного спасения экипажа сработала блестяще.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело после аварии пилотируемого корабля «Союз МС-10».