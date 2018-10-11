Рогозин рассказал об аварии «Союза МС-10»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что сам факт аварии на ракете-носителе «Союз-ФГ» является плохой новостью. Об этом сообщает RT.
По его словам, данный инцидент потребует «самого тщательного» расследования.
Он также добавил, что госкомиссия приступила к выяснению причин аварии.
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Рогозин подчеркнул, что система аварийного спасения экипажа сработала блестяще.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело после аварии пилотируемого корабля «Союз МС-10».