Delta II со спутником стартовала с космодрома в США

Ракета-носитель Delta II со спутником ICESat-2 для изучения полярных льдов стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии.

Об этом сообщается на сайте NASA, который ведет прямую трансляцию запуска.

Спутник ICESat-2 предназначен для зондирования полярных льдов. Аппарат ежедневно будет измерять толщину ледовой поверхности Земли с помощью лазера.

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В июле с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида прошел успешный запуск ракеты Falcom 9 американской частной космической компании SapceX.

Она должна была вывести на орбиту канадский коммуникационный спутник Telstar 19 Vantage, который предназначен для передачи широкополосного сигнала в Северной и Южной Америке.