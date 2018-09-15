Delta II со спутником стартовала с космодрома в США

Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-09» со... Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Ракета-носитель Delta II со спутником ICESat-2 для изучения полярных льдов стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии.

Об этом сообщается на сайте NASA, который ведет прямую трансляцию запуска.

Спутник ICESat-2 предназначен для зондирования полярных льдов. Аппарат ежедневно будет измерять толщину ледовой поверхности Земли с помощью лазера.

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В июле с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида прошел успешный запуск ракеты Falcom 9 американской частной космической компании SapceX.

Она должна была вывести на орбиту канадский коммуникационный спутник Telstar 19 Vantage, который предназначен для передачи широкополосного сигнала в Северной и Южной Америке.