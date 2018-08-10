Роскосмос представил новых космонавтов

По словам руководителя Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Павла Власова, Роскосмос в ближайшее время объявит новый набор в отряд космонавтов, который завершится к 2020 году, передает РИА «Новости».

Об этом он заявил в ходе церемонии представления новых членов российского отряда космонавтов — Константина Борисова, Александра Горбунова, Александра Гребенкина, Алексея Зубрицкого, Сергея Микаева, Кирилла Пескова, Олега Платонова и Евгения Прокопьева.

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«Мы практически сразу инициируем новый набор в отряд космонавтов, который должен закончиться к 2020 году», — сказал Власов.

Руководитель Центра подготовки космонавтов также отметил, что космонавты, пополнившие отряд по результатам отбора 2017 года, помогут выполнить задачи по обеспечению космических полетов до 2024 года.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о создании нового «Звездного городка».