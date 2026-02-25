Елена Яковлева объяснила слухи о ненависти Нагиева

Актриса Елена Яковлева в интервью Надежде Стрелец опровергла, что ненавидит коллегу Дмитрия Нагиева.

По словам Яковлевой, во время одного из совместных проектов Нагиев предложил ей играть взаимную ненависть на площадке ради пиара. Артистка уверила, что в реальности у нее замечательные отношения с коллегой.

«Была пресс-конференция: Дима на меня бочку (катил), а я на него должна была. Но это играл. Я тогда сказал: «Я в первый раз работала с артистом из цирка». Да (троллила в ответ). Но это не моя находка, а Гармашевская. И вообще, когда Гармаш и Нагиев в одном месте – это будете ржать без конца, потому что один хлеще другого», — поделилась актриса.

Яковлев и Нагиев работали вместе в сериале «Каменская» и новогодней комедии «Елки новые».

В декабре 2025-го актер Дмитрий Нагиев попал в скандал после того, как предрек рост популярности франшизы «Елки». Он объяснил это снижением интереса на военные картины, которые стали выпускаться в большом количестве. Актер уверен, что люди устали от «серости и грязи», показанных в фильмах о войне.

Режиссер Егор Кончаловский не согласился с утверждением актера Дмитрия Нагиева об усталости россиян от военного кино.

Ранее Цыганова призвала Нагиева вернуться в Дубай после слов о военных фильмах.