Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

Россиянам стал доступен предзаказ новинок из серии Samsung Galaxy S26

В России открыт предзаказ флагманской линейки Samsung Galaxy S26
TT Technology
Erid: 2RanykfJQFt

Предзаказ на новые модели смартфонов серии Samsung Galaxy S26 стартовал в России. Об этом сообщила пресс-служба cети магазинов Samsung Galaxystore.

В сети уточнили, что линейка представлена моделями Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra, а также беспроводными наушниками Galaxy Buds 4 и Galaxy Buds 4 Pro.

Отмечается, что трансляция мировой презентации новых устройств состоялась 25 февраля в московском флагманском магазине сети на Тверской улице. Одновременно с глобальной премьерой в столице прошло закрытое мероприятие Galaxy Unpacked, на котором гости смогли протестировать новинки.
Предзаказ на устройства, как сообщается, доступен с 25 февраля по 26 марта в розничных магазинах сети и на официальном сайте.

При оформлении заказа на сайте необходима 100-процентная предоплата, в розничных магазинах — аванс от 10% стоимости устройства.

В сети добавили, что после завершения периода предзаказа цены изменятся.

Как отмечают в компании, смартфоны серии Samsung Galaxy S26 получили обновленную аппаратную платформу, оптимизированную для работы AI-функций, а также усовершенствованную систему камер.

Также флагманская модель Samsung Galaxy S26 Ultra оснащена процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy с увеличенной производительностью CPU. Кроме того, у устройства обновлена система теплоотвода и функция поддержки быстрой зарядки.

В сети отметили также расширенные функции персонализации устройств линейки.

«Мы ожидаем высокий спрос на новинки серии Samsung Galaxy S26», — отметил глава дивизиона потребительской электроники Inventive Retail Group Роман Роменский.

Рекламодатель: ООО «Носимо», ИНН: 7701349057
 
Теперь вы знаете
Что смотреть в кино в марте: 13 главных и громких премьер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!