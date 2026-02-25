Россиянам стал доступен предзаказ новинок из серии Samsung Galaxy S26

Erid: 2RanykfJQFt

Предзаказ на новые модели смартфонов серии Samsung Galaxy S26 стартовал в России. Об этом сообщила пресс-служба cети магазинов Samsung Galaxystore.

В сети уточнили, что линейка представлена моделями Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra, а также беспроводными наушниками Galaxy Buds 4 и Galaxy Buds 4 Pro.

Отмечается, что трансляция мировой презентации новых устройств состоялась 25 февраля в московском флагманском магазине сети на Тверской улице. Одновременно с глобальной премьерой в столице прошло закрытое мероприятие Galaxy Unpacked, на котором гости смогли протестировать новинки.

Предзаказ на устройства, как сообщается, доступен с 25 февраля по 26 марта в розничных магазинах сети и на официальном сайте.

При оформлении заказа на сайте необходима 100-процентная предоплата, в розничных магазинах — аванс от 10% стоимости устройства.

В сети добавили, что после завершения периода предзаказа цены изменятся.

Как отмечают в компании, смартфоны серии Samsung Galaxy S26 получили обновленную аппаратную платформу, оптимизированную для работы AI-функций, а также усовершенствованную систему камер.

Также флагманская модель Samsung Galaxy S26 Ultra оснащена процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy с увеличенной производительностью CPU. Кроме того, у устройства обновлена система теплоотвода и функция поддержки быстрой зарядки.

В сети отметили также расширенные функции персонализации устройств линейки.

«Мы ожидаем высокий спрос на новинки серии Samsung Galaxy S26», — отметил глава дивизиона потребительской электроники Inventive Retail Group Роман Роменский.