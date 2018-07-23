ФСБ не стала связывать дело о госизмене с нынешним директором ЦНИИмаша

В пресс-службе ФСБ заявили, что у них нет вопросов к Олегу Горшкову, нынешнему генеральному директору головного научного института «Роскосмоса». Об этом сообщает РИА «Новости».

«К настоящему руководству ЦНИИмаш у следственных органов вопросов не имеется», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

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По данным ФСБ, Олег Горшков в данный момент работает в обычном режиме. Отмечается, что по его поручению все структуры института сотрудничают со следствием и оказывают ему необходимую помощь.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что дело о государственной измене связано с событиями 2013 года. По подозрению в государственной изменен задержан 74-летний сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев.