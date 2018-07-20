Источник сообщил о возможном допросе руководства ЦНИИМАШ

Руководство головного института «Роскосмоса» ЦНИИМАШ могут допросить в качестве свидетелей по делу о госизмене, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Согласно практике проведения следственных мероприятий, в установленном порядке могут быть допрошены непосредственные руководители подозреваемых, а также руководство института», — заявил источник.

Ранее источник сообщил, что сотрудники ЦНИИМАШа являются главными подозреваемыми в деле о государственной измене. Также ранее стало известно, что сотрудники ФСБ начали проводить обыски в институте.