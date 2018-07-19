В Египте вскрыли крупнейший неповрежденный саркофаг

Египетские археологи вскрыли обнаруженный две недели назад необычно крупный черный саркофаг, сообщает египетский новостной портал Youm7.

Внутри саркофага были найдены три мумии, получившие серьезные повреждения из-за просочившейся в саркофаг влаги. У одной из них обнаружены характерные повреждения черепа: археологи предполагают, что при жизни этот человек занимался военным делом.

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Изначально ученые предполагали, что в гробнице могут быть захоронены представители знатной семьи эпохи Птолемеев или римского владычества, а также полководец Александр Македонский, место захоронения которого до сих пор не обнаружено.

Однако глава управления по вопросам памятников древности Египта, доктор Мустафа аль-Вазири опроверг эту информацию.

Ранее сообщалось, что в Египте была найдена древнейшая мастерская для мумификации.