Россияне не увидят, как Луна закроет Солнце

Жители северного полушария не будут свидетелями частичного солнечного затмения, которое произойдет в пятницу, 13 июля. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Московский планетарий.

«13 июля 2018 г. произойдет новолуние и частное затмение Солнца с видимостью в Антарктиде и Австралии. Луна закроет одну третью часть Солнца», — говорится в сообщении планетария.

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Отмечается, что население северного полушария Земли не сможет наблюдать природное явление. Астрономы добавили, что на суше частичное затмение будет видно только в Австралии в окрестностях Мельбурна, а также на острове Тасмания.

Ученые также рассказали, что в момент затмения Солнце будет находиться в созвездии Близнецы.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала о суперлунии, которое смогли увидеть жители Москвы.