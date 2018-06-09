В России завершается разработка проекта многоразовой космической ракеты

Космический центр имени Хруничева, который производит ракеты «Протон» и «Ангара», через месяц покажет Роскосмосу собственную концепцию многоразовой ракеты-носителя, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дирекцию по коммуникациям центра.

«В настоящее время ГКНПЦ имени М.В. Хруничева выполняет научно-исследовательскую работу «Проектно-поисковые исследования по космическим ракетным комплексам с ракетами-носителями с многоразовыми первыми ступенями различных схем, включая вертикальную посадку, парашютно-реактивную систему спасения и крылатую схему возвращаемой ступени», — сказал представитель предприятия.

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Он отметил, что результаты работы будут представлены заказчику, главному научному институт Роскосмоса, в июле текущего года.

Ранее сообщалось, что испытания первой российской возвращаемой космической ракеты могут пройти в 2022 году.