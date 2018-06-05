Посол США посетит запуск «Союза» с Байконура

Посол Соединенных Штатов в России Джон Хантсман будет присутствовать при запуске «Союза» с астронавтом США на борту с космодрома в Байконуре, передает РИА «Новости».

Сообщается, что Хантсман уже отправился в Казахстан. Запуск ракеты «СоюзФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-09» должен состояться 6 июня в 14.12 по московскому времени.

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«Посол Хантсман сегодня рано утром отправился на космодром Байконур, где завтра он будет присутствовать при запуске корабля «Союз» с участием американца, немца и россиянина. Мы очень рады этому», — сказал заместитель главы американской дипмиссии в России Энтони Годфри.

Ранее сообщалось, что Казахстан получил от России часть собственного космодрома.