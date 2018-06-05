Имуннотерапия спасла американку на смертельной стадии рака

Врачи из Национального института онкологии США спасли жизнь пациентке с терминальной стадией рака груди при помощи экспериментального способа лечения. Об успехах они рассказали в журнале Nature Medicine.

У 49-летней американки Джуди Перкинс развилась агрессивная форма рака груди, с которой нельзя было справиться с помощью обычной терапии. Метастазы разошлись по всему телу, в печени образовалась опухоль размером с теннисный мяч. По прогнозам врачей, жить женщине оставалось не более пары месяцев.

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Сначала онкологи проанализировали клетки опухоли и выявили в них генетические мутации, делающие опухоль «видимой» для имунной системы. Затем они взяли у пациентки лейкоциты и отобрали те из них, которые были способны атаковать раковые клетки. А потом в лаборатории увеличили их количество до 90 миллиардов и ввели обратно в организм женщины. Буквально за несколько недель опухоли были уничтожены. После процедуры прошло два года, за которые болезнь так и не вернулась.

Врачи подчеркивают, что это экспериментальная методика, протестированная лишь на одной пациентке, и необходимы дальнейшие исследования. Они надеются, что такой подход может оказаться спасением для множества людей.