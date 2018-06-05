Казахстан получил от России часть собственного космодрома

И.о. главы аэрокосмического комитета министерства обороны и аэрокосмической промышленности Казахстана Баубек Оралмагамбетов заявил, что Казахстан принял от России инфраструктуру для запусков ракет «Зенит» на Байконуре, однако оформление документов не завершено. Об этом сообщает РИА «Новости».

Оралмагамбетов отметил, что казахстанской стороной приняты 212 объектов инфраструктуры, документы по еще 31 объекту согласованы и находятся на утверждении.

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«В настоящее время оформляется акт об исключении объектов наземной космической инфраструктуры космического ракетного комплекса «Зенит-М» из состава арендуемых Российской Федерацией, который будет направлен на утверждение сопредседателям Казахстанско-Российской межправительственной комиссии по комплексу Байконур», — добавил Оралмагамбетов.

Ранее сообщалось, что Россия и Казахстан предложили ОАЭ использовать возможности Байконура.