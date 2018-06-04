WSJ: SpaceX отложила первый туристический полет к Луне

Компания SpaceX перенесла сроки запуска первого полета космических туристов к Луне. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, первый полет такого рода компания планировала осуществить в текущем году. Однако, по неизвестным причинам, полет был перенесен на середину 2019 года.

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Как отмечается, представитель SpaceX Джеймс Глисон подтвердил перенос первого полета туристок к Луне.

При этом, по его словам, компания все еще планирует отправить частное лицо в полет вокруг Луны.

Ранее глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал фото основной части корпуса нового межпланетного космического корабля BFR.