В России задумались о запуске спутников с помощью баллистических ракет «Тополь»

В ракетно-космической отрасли России вернулись к идее применения межконтинентальных баллистических ракет «Тополь» для запусков спутников, передает РИА «Новости» слова источника, знакомого с ситуацией.

«В ракетно-космической отрасли вернулись к рассмотрению проекта конверсионного применения выводимых из эксплуатации межконтинентальных баллистических ракет «Тополь» с целью их применения в космической программе — создания на их базе легких ракет-носителей», — сказал источник.

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Он добавил, что в данный момент постепенно прекращается использование МБР «Тополь» (РС-12М, по классификации НАТО «Серп») и производится их замена на более современные МБР «Ярс». Специалисты ракетно-космической отрасли пришли ко мнению, что ракеты «Тополь» можно с минимальными затратами переоборудовать для космических запусков.

В 2016 году командующий Ракетными войсками стратегического назначения России генерал-полковник Сергей Каракаев заявлял, что на базе «Тополей» могут быть созданы ракеты для космических целей, однако впоследствии этот проект не получил развития.