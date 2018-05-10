Ученые: лесбиянки и бисексуалки чаще страдают от диабета

У лесбиянок и бисексуалок из-за стресса повышен риск развития диабета, выяснили американские ученые. Об исследовании они рассказали в журнале Diabetes Care.

На протяжении 24 лет исследователи наблюдали за состоянием здоровья почти 95 тыс. женщин. Возраст участниц на момент начала исследования составлял 24-44 года, 1267 из них были лесбиянками или бисексуалками, остальные были гетеросексуальны. Как оказалось, у лесбиянок и бисексуалок диабет II типа развивался на 27% чаще, чем у гетеросексуальных участниц. Кроме того, у лесбиянок и бисексуалок диабет развивался в более молодом возрасте.

По мнению исследователей, такая разница вызвана стрессом, связанным с дискриминацией, которой подвергаются представительницы сексуальных меньшинств. Они считают, что необходимо учитывать такие факторы, как сексуальная ориентация, при прогнозировании рисков заболеваний и проводить больше исследований, рассматривающих подверженность заболеваниям людей разных ориентаций.