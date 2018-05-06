Ученым впервые удалось создать эмбрион из стволовых клеток
В Нидерландах ученым впервые удалось создать эмбрион без участия яйцеклетки и сперматозоида. Об этом пишет журнал Nature.
По данным издания, для создания эмбриона использовались два вида стволовых клеток. Эксперимент проводили на лабораторных мышах.
Как отмечается, эмбрион был помещен в мышей, где он прижился и начал развиваться.
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По мнению исследователей, создание эмбриона из стволовых клеток может решить проблему бесплодия и даже вовсе забыть о природном оплодотворении.
Ученые выразили уверенность в том, что через несколько лет они смогут создать и эмбрион человека.
Ранее сообщалось, что ученые впервые вырастили яйцеклетки в лаборатории.