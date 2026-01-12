Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026

Назван способ снизить стрессовую нагрузку в пожилом возрасте

BMC: высокая температура в спальне мешает восстановлению сердца у пожилых
Shutterstock

Поддержание температуры в спальне на уровне около 24 °C во время сна может снижать стрессовую нагрузку на организм пожилых людей. К такому выводу пришли исследователи Университета Гриффита. Результаты опубликованы в журнале BMC Medicine.

В исследовании приняли участие австралийцы старше 65 лет. В течение всего лета ученые непрерывно отслеживали температуру в спальнях участников с помощью датчиков, а физиологические показатели — с помощью фитнес-трекеров, надетых на запястье. Анализ показал, что при температуре около 24°C в ночное время вероятность выраженной стрессовой реакции во сне была ниже.

По словам руководителя работы Фергуса О'Коннора, при перегреве организма сердце вынуждено работать интенсивнее, чтобы усилить приток крови к коже и способствовать охлаждению. Такая нагрузка, особенно если она сохраняется ночью, мешает полноценному восстановлению и повышает уровень физиологического стресса.

Авторы отмечают, что полученные данные впервые наглядно показали связь между температурой в спальне, частотой сердечных сокращений и реакцией на стресс у пожилых людей в реальных условиях. Это особенно важно на фоне изменения климата и роста числа жарких ночей, которые могут повышать риск сердечно-сосудистых осложнений.

Исследователи подчеркивают: в отличие от дневных рекомендаций по температуре в помещениях, четких ориентиров для ночного сна пока не существует, хотя именно этот период критически важен для восстановления организма.

Ранее психолог рассказала, как вернуться к рабочему режиму после новогодних каникул.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27598423_rnd_4",
    "video_id": "record::3d9899fd-7edc-449f-9391-7a39d21e60d2"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+