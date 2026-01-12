Опрос показал, на кого надеются россияне в сложные моменты

Государство остается главным источником поддержки для россиян, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Об этом сообщил Аналитический центр ВЦИОМ в своем Telegram-канале.

Согласно результатам опроса, около 69% респондентов рассчитывают прежде всего на помощь со стороны государства. При этом вера в поддержку близкого окружения постепенно снижается — на родственников и друзей сейчас надеются 28% опрошенных, что на 7 процентных пунктов меньше по сравнению с 2022 годом. Доля тех, кто полагается исключительно на собственные силы, также сократилась и составляет 22%, что на 3 пункта ниже прежнего уровня.

Социологи отметили, что большинство россиян готовы прийти на помощь другим в трудной ситуации. Такая готовность, по их оценке, является частью национальной нормы. Почти столько же участников опроса заявили, что и сами имеют к кому обратиться за поддержкой.

В то же время около 40% респондентов признались, что ощущают в обществе атмосферу разобщенности и считают, что каждый живет сам по себе, не интересуясь проблемами окружающих.

Аналитики ВЦИОМ пришли к выводу, что в стране происходит постепенный переход от модели общественного доверия к формату персональной, локальной солидарности, когда люди больше ориентируются на узкий круг близких, чем на общество в целом.

