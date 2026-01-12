Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Опрос показал, на кого надеются россияне в сложные моменты

ВЦИОМ: 69% россиян в трудной ситуации рассчитывают прежде всего на государство
Александр Гальперин/РИА Новости

Государство остается главным источником поддержки для россиян, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Об этом сообщил Аналитический центр ВЦИОМ в своем Telegram-канале.

Согласно результатам опроса, около 69% респондентов рассчитывают прежде всего на помощь со стороны государства. При этом вера в поддержку близкого окружения постепенно снижается — на родственников и друзей сейчас надеются 28% опрошенных, что на 7 процентных пунктов меньше по сравнению с 2022 годом. Доля тех, кто полагается исключительно на собственные силы, также сократилась и составляет 22%, что на 3 пункта ниже прежнего уровня.

Социологи отметили, что большинство россиян готовы прийти на помощь другим в трудной ситуации. Такая готовность, по их оценке, является частью национальной нормы. Почти столько же участников опроса заявили, что и сами имеют к кому обратиться за поддержкой.

В то же время около 40% респондентов признались, что ощущают в обществе атмосферу разобщенности и считают, что каждый живет сам по себе, не интересуясь проблемами окружающих.

Аналитики ВЦИОМ пришли к выводу, что в стране происходит постепенный переход от модели общественного доверия к формату персональной, локальной солидарности, когда люди больше ориентируются на узкий круг близких, чем на общество в целом.

Ранее россияне рассказали, что написали в списке желаний на 2026 год.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27598651_rnd_7",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+