Новости политики

В США оценили планы размещения войск на Украине

Bloomberg: план Стармера и Макрона по Украине обнажает слабость Европы
Sarah Meyssonnier/Reuters

Планы европейских стран по развертыванию международных сил на территории Украины показывают слабость Европы. Об этом написал журналист Bloomberg Мартин Айвенс.

«Небольшое количество предложенных для развертывания войск и решение Германии направить силы только на помощь западным соседям Украины свидетельствуют о слабости Европы», – подчеркнул он.

По словам Айвенса, франко-британская инициатива «хоть и полезна для морального духа Украины», но она не испугает Россию, если президент США Дональд Трамп и его преемники не гарантируют Украине «поддержку с воздуха со стороны США».

Журналист отметил, что в «стареющем» европейском обществе с медленным ростом ВВП политики активнее выступают за повышение расходов на пенсии, здравоохранение и уход за больными, чем на военные нужды. И в этом заключается «более широкая проблема Европы», подчеркнул Айвенс.

6 января 2026 года в Париже состоялся саммит «коалиции желающих» по Украине. После встречи президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о развертывании в республике многонациональных сил после окончания конфликта. Газета The Times указывала, что стороны договорились направить на Украину до 15 тысяч военных.

Кроме того, на саммите были приняты гарантии безопасности для Украины, в которых, однако, не прописали конкретные обязательства стран-союзников Киева.

Также СМИ писали о том, что после встречи «коалиции желающих» спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев провел переговоры, касающиеся урегулирования украинского конфликта, со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Ранее в Британии заявили об опасности отправки солдат на Украину.

