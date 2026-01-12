В США оценили планы размещения войск на Украине

Планы европейских стран по развертыванию международных сил на территории Украины показывают слабость Европы. Об этом написал журналист Bloomberg Мартин Айвенс.

«Небольшое количество предложенных для развертывания войск и решение Германии направить силы только на помощь западным соседям Украины свидетельствуют о слабости Европы», – подчеркнул он.

По словам Айвенса, франко-британская инициатива «хоть и полезна для морального духа Украины», но она не испугает Россию, если президент США Дональд Трамп и его преемники не гарантируют Украине «поддержку с воздуха со стороны США».

Журналист отметил, что в «стареющем» европейском обществе с медленным ростом ВВП политики активнее выступают за повышение расходов на пенсии, здравоохранение и уход за больными, чем на военные нужды. И в этом заключается «более широкая проблема Европы», подчеркнул Айвенс.

6 января 2026 года в Париже состоялся саммит «коалиции желающих» по Украине. После встречи президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о развертывании в республике многонациональных сил после окончания конфликта. Газета The Times указывала, что стороны договорились направить на Украину до 15 тысяч военных.

Кроме того, на саммите были приняты гарантии безопасности для Украины, в которых, однако, не прописали конкретные обязательства стран-союзников Киева.

Также СМИ писали о том, что после встречи «коалиции желающих» спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев провел переговоры, касающиеся урегулирования украинского конфликта, со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Ранее в Британии заявили об опасности отправки солдат на Украину.