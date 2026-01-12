На Западе раскрыли послание Путина лидерам ЕС

Президент России Владимир Путин показал главам европейских стран, что они не смогут спрятаться от ракеты «Орешник». Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Путин показал европейским лидерам, что он может ударить в любую точку на континенте, используя баллистическую ракету средней дальности, которая даст очень мало времени для реагирования и практически исключит возможность перехвата», — сказано в материале.
9 января в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе, в том числе «Орешником», по критическим объектам Украины. По данным ведомства, это стало ответом на попытку атаки резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года. В российском оборонном ведомстве заявили, что все цели удара были достигнуты.
Позже зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в ответ на каждую атаку украинских беспилотников на российские города нужно запускать ракеты по городам Украины и «Орешник» — по центрам принятия решений в Киеве.
Ранее СМИ писали, что министр обороны Британии оказался рядом с местом удара «Орешником».