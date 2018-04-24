На МКС заменят «самовар»

Руководитель полета российского сегмента Международной космической станции (МКС) Владимир Соловьев заявил, что станции заменят блок подогрева воды, который космонавты называют самоваром. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы оперативно поменяем на резервный — блок подогрева воды, который космонавты обычно называют самоваром», — сказал Соловьев.

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Он также добавил, что во время штатной замены оборудования как на российском, так и американском сегменте пользоваться ресурсами своих соседей «абсолютно нормально».

Ранее СМИ сообщили, что российские космонавты вынуждены пользоваться водой с американского сегмента станции из-за появления в воде желтой примеси.

По словам Соловьева, причина появления в воде примеси желтого цвета бытовая: в блоке подогрева воды, который выработал свой ресурс, появилась обычная накипь.