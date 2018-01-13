Медведев назвал 100-летнего археолога Любина человеком-легендой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил со 100-летним юбилеем археолога, ведущего научного сотрудника-консультанта отдела палеолита Института истории материальной культуры РАН Василия Любина. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

В поздравительной телеграмме Медведев назвал Любина человеком-легендой.

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«Вас по праву можно назвать человеком-легендой, который внес огромный вклад в развитие отечественной археологии. Именно Вы открыли и всесторонне изучили знаменитые пещерные Кударские стоянки в Южной Осетии. Собрали тысячи уникальных экспонатов, которые сегодня хранятся в Эрмитаже, называются коллекцией Любина и восхищают людей», — говорится в поздравлении.

Медведев отметил, что за годы работы поисковые маршруты ученого охватили практически все республики и края Северного Кавказа, пролегли в Армении, Азербайджане, Туркмении и даже в Африке, и всюду Любин делал открытия мирового уровня.