Специалисты восстановили связь с ангольским спутником

Специалистам удалось восстановить связь с ангольским спутником, сообщил «Газете.Ru» источник в «Роскосмосе».

Ангольский спутник «Ангосат», разработанный ракетно-космической корпорацией «Энергия», был запущен с космодрома «Байконур» 27 декабря 2017 года, однако связь со спутником была потеряна. «В заданное время КА «Ангосат» был выведен на расчетную орбиту и вышел на связь, но через некоторое время с него перестала поступать телеметрическая информация», — говорилось в сообщении РКК. По данным американских средств контроля космического пространства, спутник вышел на орбиту.

Утром 28 декабря специалисты все еще работали над восстановлением связи. Предполагалось, что спутник вышел из строя из-за короткого замыкания.