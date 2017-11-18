Ученые: владельцы собак живут дольше

Шведские ученые выяснили, что наличие в доме собаки снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и продлевает продолжительность жизни. Их исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Для одиноких «собачников», по результатам исследования, вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний ниже на 36%, а риск смерти на 33% ниже по сравнению с теми, у кого нет питомца.

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Для семей, в которых больше одного человека, наличие дома собаки снижает риск смерти на 11%, на 15% снижена вероятность смерти от болезней сердца.

Ранее ученые выяснили, как питомцы в постели влияют на качество сна.