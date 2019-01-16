«Смерть предателю»: как шах бежал из Ирана. ОНЛАЙН

В аэропорту Тегерана два офицера шахской гвардии со слезами упали на колени, чтобы попытаться поцеловать ноги Пехлеви, когда он приблизился к трапу самолета. Он велел им встать, после чего военные подняли над головой Коран, — под книгой как под навесом супруги сделали свои последние шаги по родной земле. Шах был одет в темный костюм и зимнее пальто, шахбану утеплилась меховой шапкой и воротником. На прощание она заявила, что «верит в свою страну». Уже после взлета адъютант Пехлеви заметил: «Проиграно сражение, но не война».