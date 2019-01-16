Курсы валют$ 66.31 (-0.644) 75.64 (-0.762)
Москва: -8°C
«Смерть предателю»: как шах бежал из Ирана. ОНЛАЙН

Исторический онлайн бегства шаха Пехлеви из Ирана

40 лет назад шах Мохаммед Реза Пехлеви бежал из Ирана, что приветствовали революционные толпы. Ему уже не суждено было вернуться на родину: в 1980 году правитель страны на протяжении почти четырех десятилетий умер из-за болезни. Так пала 2500-летняя персидская монархия. «Газета.Ru» решила вспомнить ключевой момент Исламской революции в историческом онлайне.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
20:53

Предполагалось, что шах и шахбану пробудут в Египте несколько дней, после чего вылетят в США. Конечно, никто не называл тогда происходящее бегством. В официальных сообщениях использовался термин «длительный отпуск».

40 лет назад Реза Пехлеви бежал из Ирана 5
AP
Ситуация на улицах Тегерана, после того как Реза Пехлеви покинул страну, 16 января 1979 года
20:45

Воздушное судно покинуло Тегеран в 13:15. Курс был взят на Асуан. Прилет состоялся в 17:00. На аэродроме этого города вырвавшегося из окружения свергнутого монарха встретил Садат.

Весна Хосни Мубарака 7
Farouk Ibrahim/AP
Президент Египта Анвар Садат и вице-президент Хосни Мубарак в Каире, 1979 год
20:38

В аэропорту Тегерана два офицера шахской гвардии со слезами упали на колени, чтобы попытаться поцеловать ноги Пехлеви, когда он приблизился к трапу самолета. Он велел им встать, после чего военные подняли над головой Коран, — под книгой как под навесом супруги сделали свои последние шаги по родной земле. Шах был одет в темный костюм и зимнее пальто, шахбану утеплилась меховой шапкой и воротником. На прощание она заявила, что «верит в свою страну». Уже после взлета адъютант Пехлеви заметил: «Проиграно сражение, но не война».

40 лет назад Реза Пехлеви бежал из Ирана 7
AP
Реза Пехлеви в аэропорту города Асуан, Египет, 16 января 1979 год
20:25

В аэропорту монаршая чета пересела на Boeing 727: Пехлеви взялся лично пилотировал самолет.

Фоторепортаж: 40 лет назад последний шах сбежал из Ирана

__is_photorep_included12130777: 1
20:12

Местом эмиграции был выбран Египет, где президентом в то время являлся Анвар Садат. Утром шах и его супруга Фарах Пехлеви на вертолете перелетел из своей резиденции «Саадабад» в аэропорт «Мехрабад». Его сопровождали премьер-министр Шапур Бахтияр, спикеры обеих палат парламента и некоторые из военных. Запланированная Пехлеви пресс-конференция была отменена в последний момент.

40 лет назад Реза Пехлеви бежал из Ирана 6
AP
Реза Пехлеви с супругой в аэропорту Тегерана, перед тем, как покинуть страну, 16 января 1979 года
20:01

Понимая невозможность дальнейшего нахождения во главе государства, шах Пехлеви принял решение эвакуироваться из Ирана. По его воле правительство должен был возглавить один из умеренных оппозиционеров Шапур Бахтияр.

40 лет назад Реза Пехлеви бежал из Ирана 4
AP
Беспорядки в Тегеране, декабрь 1978 год
19:50

Апогеем народных волнений стала двухмилионная демонстрация 2 декабря с требованием немедленного смещения Пехлеви, вступившего на престол еще в 1941 году. В критической ситуации шах обратился за помощью к США. Президент Джимми Картер отклонил предложение некоторых своих советников об интервенции. Лишившись поддержки от союзника, которому правящие силы, согласно заявлениям оппозиции, «сдали национальные интересы», власть шаха оказалась обречена.

Анвар Садат
Charles Tasnadi/AP
Президент Египта Анвар Садат и президент США Джимми Картер во время встречи в Вашингтоне, март 1979 года
19:41

40 лет назад в Иране вот уже ровно год бушевала революция, вспыхнувшая стихийно из-за слишком жестокого подавления антиправительственных манифестаций в священном городе Куме. Протесты недовольных длились многие месяцы. Однако авторитарный режим Пехлеви до поры находил возможности справляться с митингующими силами Министерства государственной безопасности, более известного как САБАК. Политическая нестабильность к концу 1978 года практически полностью парализовала экономику. Работники важнейшей в стране нефтяной промышленности открыто саботировали свою деятельность. Число погибших в стычках с шахской гвардией исчислялось сотнями, раненых – тысячами, арестованных – десятками тысяч.

40 лет назад Реза Пехлеви бежал из Ирана 1
AP
Реза Пехлеви во время инаугурации, 1950 год
19:30

16 января 1979 года из Ирана бежал вместе с супругой в Египет шах Мохаммед Реза Пехлеви. Это известие восторженно приветствовали толпы революционеров. Так пала персидская монархия, основанная в середине VI века до нашей эры Киром Великим. «Газета.Ru» решила вспомнить о кульминации Исламской революции – одном из крупнейших геополитических событий XX века.

40 лет назад Реза Пехлеви бежал из Ирана 10
Jassy/AP
Реза Пехлеви вместе со своей женой в Панаме, декабрь 1979 года