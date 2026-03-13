Размер шрифта
«Тяжелое»: врач сборной Норвегии о состоянии Клебо после падения на КМ

Алексей Филиппов/РИА Новости

Врач лыжной сборной Норвегии Уве Фераген рассказал о состоянии одиннадцатикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо после падения в полуфинале спринта на этапе Кубка мира в Драммене. Его слова приводит NRK.

«Он в сознании, но это было тяжелое падение, и к этому нужно отнестись серьезно. По-видимому, ничего страшного, но все зависит от человека», — сказал Фераген.

Во время спуска американец Бен Огден наступил на лыжу Клебо, в результате чего произошел завал с участием еще двух спортсменов. Клебо с силой ударился затылком о плотный снег и долгое время не мог подняться самостоятельно. После падения он покидал трассу, держась за голову и опираясь на организаторов.

По словам очевидцев, спустя некоторое время спортсмена на носилках переложили в машину скорой помощи и увезли в больницу. Ни Клебо, ни ставший причиной падения Огден не завершили гонку. Победу в финале одержал соотечественник Клебо Ансгар Эвенсен.

Для Клебо эта победа стала 11-й в олимпийской карьере. После восьмой золотой награды ОИ сравнялся по количеству золотых наград с рекордсменами зимних Олимпиад — лыжницей Марит Бьорген, биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом и лыжником Бьорном Дэли, а при выигрыше девятой награды установил рекорд по этому показателю, став единоличным лидером.

Ранее стало известно о проведении финала Кубка России по сноyборду на фестивале в Сочи.

 
