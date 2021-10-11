В офисе Зеленского ответили на статью Медведева об отношениях России и Украины

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал статью заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, в которой, в частности, он рассматривает перспективу российско-украинских отношений, «неуместной и неактуальной». Об этом он сообщил изданию «Украинская правда».

По его мнению, статья Медведева якобы имела «оскорбительную тональность».

«Если подобный текст публикуется еще и в день начала тщательно готовившегося визита в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд, то явно кто-то старается не только сохранить, но и усилить курс на конфронтацию», — заявил Подоляк.

По его мнению, материал выпал из актуальной политической повестки, а его автор «не приглашался к разговору об организации переговоров между президентами Украины и России». Подоляк подчеркнул, что главным вопросом является то, какую позицию занимает президент России Владимир Путин, от имени которого звучали «другие формулировки» и подтверждалась необходимость переговоров между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что с украинской стороны необходимые шаги были сделаны.

В статье Дмитрий Медведев, объяснил, почему считает бесперспективными отношения России и Украины. Он написал, что украинские власти являются абсолютно несамостоятельными людьми, а Украина находится под прямым иностранным управлением. В этом контексте он напомнил, что даже в период СССР у социалистических стран был более широкий простор для формирования внутренней политики.

По словам политика, президент Украины Владимир Зеленский вынужден маневрировать между различными силами, в результате чего в стране и появляются «ублюдочные документы», как, например, закон о коренных народах Украины. Медведев считает, что в этой ситуации Зеленский является большим националистом по сравнению с наиболее радикальными из них.