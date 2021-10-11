Ким Чен Ын призвал улучшить условия жизни «великих и прекрасных» граждан КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын считает, что власти страны должны сделать одним из своих приоритетов улучшение условий жизни граждан, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Накануне Ким произнес речь в выступлении по случаю 76-й годовщины основания правящей Трудовой партии Кореи (ТПК). Он впервые с момента прихода к власти в конце 2011 года выступил с речью по случаю годовщины основания партии.

По его словам, именно люди определяют строительство и «природу социализма».

«Он сказал, что величайший подвиг, совершенный нашей партией за все время своего революционного руководства, состоит в том, что она воспитала представителей измученной бедствиями нации, маленькой и слабой, в великих и прекрасных людей», — говорится в сообщении.

Лидер КНДР убежден, что партия и государство, которые отделены от людей и не опираются на них, «бессмысленны», а человеческое единство представляет собой «неисчерпаемую мощь, которая может преодолеть любые невзгоды и трудности».

Ранее Ким Чен Ын поблагодарил Китай за совместное противостояние «враждебным силам».