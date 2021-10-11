Медведев назвал эфемерными надежды Украины на членство в НАТО и Евросоюзе

Желание Украины вступить в Евросоюз и НАТО эфемерно. Соответствующее мнение в статье для газеты «Коммерсантъ» выразил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Надежды [Украины] на членство в НАТО и Евросоюзе эфемерны по вполне очевидным причинам», — написал он.

По его мнению, Украина не представляет собой какой-либо ценности на линии прямого противостояния западных сил с Россией.

«Дураков сражаться за Украину нет. А нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном», — подчеркнул Медведев.

При этом, по его мнению, Киев нужен Вашингтону только для противостояния с Москвой, ее тотального сдерживания и создания образа антипода. А это значит, что подобный союз крайне непрочен и в какой-то момент разлетится в прах, заключил Медведев.

Ранее Медведев заявил, что события на Украине в 2014 году испортили отношения России и Запада, но в значительной степени в ухудшении этой ситуации виноваты США.