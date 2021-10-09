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Врач Тимаков назвал осень худшим временем для заражения коронавирусом

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Depositphotos

Главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков рассказал о самом неудачном времени для «встречи» c Covid-19. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.

«Осень — это не лучшее время, чтобы «встречаться» с COVID-19. Надо снизить количество вируса, который попадает к нам в организм», — сказал Тимаков.

Он объяснил, что в это время года активны другие вирусные инфекции помимо коронавируса, а у пациентов бывает подряд или совместное течение нескольких инфекционных процессов. Медик добавил, что опаснее всего такая ситуация для непривитых людей.

По его словам, вакцинация не только защитит от повышенной вирусной нагрузки при контактах с заразившимися Covid-19, но и уменьшит угрозу заражения сразу несколькими видами вирусов.

Ранее Тимаков рассказал, что текущая волна пандемии коронавируса в России будет самой тяжелой, а ситуация стабилизируется лишь к середине декабря. По его прогнозу, снижение заболеваемости коронавирусом в России начнется в ноябре.

Врач считает, что в перспективе заболевших все еще «будет много», но тяжелых случаев будет фиксироваться меньше и меньше с каждой волной.

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