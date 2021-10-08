Италия может признать «Спутник V»

Медицинские власти Италии заявили, что могут признать релевантной вакцинацию российским препаратом «Спутник V». Об этом заявил член научно-технического комитета по борьбе с пандемией Джанни Рецца, сообщает ТАСС.

По его словам, власти изучают две возможности признания иностранных вакцин, которые не были признаны Европейским агентством лекарственных средств и ВОЗ. Первый вариант предполагает введение дополнительной дозы одобренной ВОЗ и ЕАЛС вакцины. Второй — признание полных циклов вакцинации неодобренными препаратами.

«В настоящее время рассматриваются оба варианта, решение будет принято в ближайшие несколько дней», — сказал Рецца.

Ранее сообщалось, что итальянские власти обяжут работающих граждан оформить COVID-паспорт. Чтобы получить документ, нужно будет предоставить данные о вакцинации против SARS-CoV-2, справку о недавно перенесенной коронавирусной инфекции или отрицательный тест на COVID-19.

Итальянцы, которые проигнорируют новое требование, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Работающим без ковидного паспорта будет грозить штраф от 600 до €1500.