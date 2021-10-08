Муратов пошутил о получении статуса иноагента после присуждения Нобелевской премии

Редакция «Новой Газеты» может быть признана иноагентом после присуждения ее главному редактору Дмитрию Муратову Нобелевской премии мира. Об этом журналист сказал «Газете.Ru».

«Если мы получим эту премию, мы станем иностранными агентами. Шутка, конечно. Я полагаю, что у государства есть иммунитет на глупость», — сказал он.

Муратов стал третьим россиянином, удостоенным премии мира — до этого приз получали правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.

Ранее Муратов отказался считать полученную Нобелевку своей премией. Он заявил, что она принадлежит всем журналистам возглавляемой им редакции «Новой Газеты».