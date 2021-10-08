Косачев: признание российских вакцин в ЕС «буксует» из-за недобросовестной конкуренции

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что из-за недобросовестной конкуренции и политизации вопрос признания российских вакцин пока «буксует». Об этом он написал в Facebook.

Он отметил, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку о регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) еще в январе 2021 года. В июле Евросоюз направил российской стороне требования, необходимые для признания эквивалентности сертификатов. Минздрав уже передал полный пакет необходимых документов через представительство ЕС.

Вице-спикер подчеркнул, что на РФ, помимо «аморальных бюрократических проволочек», также оказывают политическое давление. Он привел в пример призыв госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона к ЕС не признавать российские вакцины и заявление премьер-министра Италии Марио Драги о том, что «Спутник V», вероятно, не будет признан в Евросоюзе.

Кроме того, существует «откровенно недобросовестная конкуренция», добавил Косачев. Он процитировал члена германского бундестага Вальдемара Гердта, который считает, что у фармкомпаний своя гонка вооружений, они работают по принципу «ничего личного, бизнес есть бизнес: задержим этого, чтобы продвинуть своего».

«При этом все понимают, что вопросов к самим российским вакцинам и к их эффективности нет ни у экспертов, ни у населения», написал Косачев, а страдать от этих политико-конкурентных игр будут люди. «Каждый день непризнания на Западе наших вакцин – это большие прибыли для кого-то. Но пора уже и меру знать», – резюмировал политик.

Ранее посол Евросоюза опроверг заявления, что признание «Спутника V» в ЕС политизировано.