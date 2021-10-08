Талибы* назвали ИГ* «головной болью», а не угрозой

Заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана и официальный представитель движения «Талибан (организация запрещена в России)» Забиулла Муджахид в эфире телеканала TOLO News сказал, что террористическая группировка «Исламское государство» не является угрозой для страны.

По его словам, в «Талибане» называют ИГ (организация запрещена в России)* «головной болью», а не угрозой.

Как заявил представитель афганских властей, в некоторых местах члены этой группировки создают «головную боль», но после каждого инцидента талибы их ликвидируют.

«Мы их гоним, их убежища обнаружены», — отметил Муджахид.

Он добавил, что народа Афганистана не поддерживает ИГ.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Игоря Моргулова заявил, что в Афганистане сохраняется угроза новых террористических атак, поскольку на территории государства еще действуют боевики ИГ.