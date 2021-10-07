МИД России пообещал ответить на высылку российских дипломатов из представительства в НАТО

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия ответит на высылку российских дипломатов из представительства в НАТО, сообщает РИА «Новости».

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что обвинения в «злонамеренных действиях» являются безосновательными и лицемерными.

«Неготовность НАТО и натовцев к взаимодействию стала очевидной окончательно и бесповоротно. Мы будем исходить из этого при проработке ответных мер, а они последуют», — заявила Захарова.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал причину высылки восьми российских дипломатов из Брюсселя.

До этого в Кремле оценили решение НАТО отозвать восемь российских сотрудников.

Альянс НАТО принял решение о высылке восьмерых российских дипломатов при альянсе и сокращении позиций еще двух. Общее число российских представителей в организации в Брюсселе было решено сократить с 20 до 10 человек.