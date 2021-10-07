Зеленский освободил Стефанчука от должности своего представителя в Раде

Глава Украины Владимир Зеленский освободил от исполнения обязанностей представителя президента в Верховной раде Руслана Стефанчука. Указ опубликован на сайте офиса Зеленского.

Ранее сообщалось, что Стефанчук может занять пост спикера Верховной рады. До этого входил в предвыборный штаб Зеленского, где курировал идеологические вопросы.

В настоящее время должность спикера Рады занимает Дмитрий Разумков. 30 сентября он заявил, что пропрезидентская фракция «Слуга народа» инициировала его отставку. 2 октября партия за несколько часов собрала больше 150 подписей депутатов, необходимых для увольнения спикера.

Как писала «Газета.Ru», между Зеленским и Разумковым возникли разногласия по политическим вопросам. Эксперты считают, что Разумков впал в немилость президента из-за собственной политической игры. Сам Зеленский утверждал, что спикер Рады выдавал депутатам подписные листы об импичменте президента.