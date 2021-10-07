Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщается на сайте белорусского лидера.

В поздравительном письма говорится, что президентство Путина ознаменуется с защитой национальных интересов, укреплением и повышение потенциала, роли и влияния России в мире, созданием условий для роста экономики и благосостояния граждан страны.

Белорусский президент выразил уверенность, что влияние, которое глава Российской Федерации оказывает белорусско-российским интеграционным процессам, будет и в дальнейшем помогать развитию двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках Союзного государства. Также Лукашенко пожелал Путину крепкого здоровья, бодрости духа, осуществления всех планов и начинаний.

Президенту России Владимиру Путину 7 октября исполнилось 69 лет, он родился в 1952 году в Ленинграде (сейчас — Санкт-Петербург). Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что в этот день у российского лидера есть рабочие планы, но вечером он отметит праздник с родными и близкими.