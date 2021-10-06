В Совфеде прокомментировали решение НАТО выслать российских представителей

Глава комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета России Андрей Климов заявил, что Москва не оставит без ответа решение НАТО выслать восемь российских представителей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Климов напомнил, что недавно в НАТО говорили о налаживании отношений с Россией. Москва в свою очередь предложила предпринять конкретные шаги, но ответа не последовало, отметил сенатор.

«Теперь последовало вот это. Если это и есть конкретные шаги НАТО, то это, конечно, не те шаги, которые обеспечивают прочный мир, надежную безопасность, взаимопонимание и доверие», — резюмировал он.

Сегодня, 6 октября, НАТО приняло решение о высылке восьмерых российских дипломатов при альянсе и сокращении позиций еще двух. Общее число российских представителей в штаб-квартире организации в Брюсселе будет сокращено с 20 до 10 человек.

Об этом сообщил телеканал Sky News. Затем высылку подтвердили в Североатлантическом альянсе.