Слуцкий назвал голословными обвинения НАТО в адрес высланных российских дипломатов

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что лишение аккредитации восьми сотрудников постоянного представительства России при НАТО не будет способствовать улучшению диалога с альянсом, а Москва может принять ответные меры, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу парламентария.

«Коллективный Запад продолжает курс на дипломатическое противостояние с Россией. Лишение аккредитации 8 сотрудников Поспредства РФ при НАТО еще больше снизит уровень взаимодействия. В настоящее время место российского постпреда в Брюсселе вакантно. Высылка сотрудников диппредставительства РФ явно не будет способствовать налаживанию диалога», — сказал Слуцкий.

Парламентарий уверен, что «все обвинения в отношении россиян в якобы «злонамеренной деятельности» голословны и не будут подтверждены». Он напомнил, что в дипломатической практике подобные шаги носят взаимный характер.

«Не сомневаюсь, что руководство российского внешнеполитического ведомства предложит адекватные ответные меры, не обязательно симметричные», — резюмировал Слуцкий.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что НАТО приняло решение о высылке восьмерых российских дипломатов при альянсе и сокращении позиций еще двух «за враждебную деятельность в последние годы».

Общее число российских представителей в Североатлантическом альянсе в Брюсселе было решено сократить с 20 до 10 человек.

В последний раз российских дипломатов высылали после инцидента с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018 году. Тогда Великобритания выслала 23 сотрудника российской дипмиссии, следом за ней аналогичные действия предприняли правительства США, Канады, Франции, Германии и ряда других стран. НАТО сократило штат российских сотрудников при альянсе с 30 до 20.