Саакашвили готов пройти тест на наркотики в присутствии журналистов

Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили заявил, что его подзащитный готов пройти тест на наркотики в присутствии журналистов, сообщает «Спутник Грузия».

«Мы готовы не в Вене и не в бюро Самхараули, а тут в этом учреждении сдать наркотест — на легкие и на тяжелые [наркотики] при журналистах», — сказал адвокат.

Он подчеркнул, что Саакашвили ведет здоровый образ жизни, ездит на велосипеде и занимается плаванием. Юрист также предложил премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили, который назвал Саакашвили наркозависимым, самому пройти обследование и разговаривать уже после этой проверки.

Ранее в сентябре Гарибашвили назвал Саакашвили «наркоманом» и «несерьезным человеком», он обвинил политика в употреблении наркотических веществ перед публичными выступлениями. Позднее, после ареста политика в Грузии, он заявил, что психологическое и психическое состояние Саакашвили до и после заключения радикально изменилось: он якобы «вошел в тюрьму с улыбкой и теперь беспокоится лишь о том, как выбраться из тюрьмы».

Саакашвили вернулся на родину и был задержан в Тбилиси 1 октября. В Грузии его заочно признали виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства, а также по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В прокуратуре заявили, что приговоры Саакашвили обжалованию не подлежат.