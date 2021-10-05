Саакашвили запретили звонить из тюрьмы

Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме в грузинском городе Рустави, запретили совершать телефонные звонки, сообщил «Sputnik Грузия» его адвокат Бека Басилая.
Он назвал данный запрет прокуратуры постыдным и незаконным шагом.
«Это доказывает, что наше правительство и [премьер-министр Грузии] Ираклий Гарибашвили находятся в агонии», — сказал Басилая.
Саакашвили 1 октября вернулся на родину в Грузию спустя восемь лет миграции. В тот же день сотрудники правоохранительных органов задержали его и поместили под стражу.
Бывший грузинский президент рассказал, что пересек границу с Грузией по паспорту жены и в маске.
Ситуацию вокруг Саакашвили прокомментировали в Кремле, назвав ее «театром абсурда».